SATYRICON - Neues Album im Anmarsch, hier das Artwork

Pünktlich zum großen Auftritt beim "Bang Your Head!"-Festival haben die Norweger um die alten Haudegen Satyr und Frost nun auch das Artwork zum neunten SATYRICON-Studioalbum "Deep Calleth Upon Deep" veröffentlicht, welches eine obskure Zeichnung des berühmten norwegischen Künstlers Edvard Munch (u.a. "Der Schrei") aus dem Jahre 1898 zieren wird.

Das Album ist das Ergebnis dreier Jahre Arbeit und wird am 22.09.2017 über Napalm Records erscheinen. Die Aufnahmen entstanden Anfang 2017 in Vancouver und Oslo; gemischt hat Mike Fraser.

Hier noch die ausstehenden Tourdaten:



15.07.17 LI - Anyksciai / Devilstone Festival

23.07.17 FR - Simandre-Sur- Suran / Ragnard Rock Festival

24.09.17 DE - Hamburg / Grünspan

25.09.17 DE - Essen / Turock

26.09.17 NL - Tilburg - 013

27.09.17 BE - Vosselaar / Biebob

29.09.17 UK - London / Heaven

30.09.17 FR - Paris / La Maroquinerie

01.10.17 FR - Nantes - MJC De Reze

02.10.17 FR - Toulouse / Le Metronum

04.10.17 ES – Madrid / Sala But

05.10.17 ES - Barcelona / Razzamatazz

06.10.17 FR – Montpellier / Rockstore

07.10.17 IT - Bologna / Zona Roveri

09.10.17 CH - Zurich / Dynamo

10.10.17 DE – Munich / Backstage Halle

11.10.17 AT - Vienna / Szene

12.10.17 CZ – Prague / Akropolis

14.10.17 PL - Krakow / Kwadrat

15.10.17 PL – Warsaw / Progresja

16.10.17 DE – Berlin / SO36

17.10.17 DK - Copenhagen / Pumpehuset

19.10.17 DK - Aarhus / Train

20.10.17 SE - Gotherburg / Pustervik

21.10.17 SE – Stockholm / Klubben

22.11.17 NO - Molde / Gamle Kulturset

23.11.17 NO - Trondheim / Byscenen

24.11.17 NO - Oslo / Sentrum Scene

25.11.17 NO - Tromso / Driv

29.11.17 NO - Bergen / Hulen

30.11.17 NO - Stavanger / Folken

01.12.17 NO - Kristiansand / Kick

02.12.17 NO - Hamar / Gregers