SATYRICON veröffentlichte vor kurzem "Deep Calleth Upon Deep", das am 22.09.2017 via Napalm Records erschien, da zeichnet sich bereits der nächste Release am Horizont ab. Die Rede ist von einem Werk mit Cover-Versionen, dessen Fertiggestellung aufgrund der Diagnose eines Gehirntumors bei Frontmann Satyr (Gitarre/Gesang/Keyboards) im Jahr 2015 zurückgestellt werden musste. Das Werk, das den Titel "Formative Oddities" tragen soll, hätte ursprünglich noch vor dem aktuellen "Deep Calleth Upon Deep" das Licht der Öffentlichkeit sehen sollen.



Laut Satyr können die Fans Songs aus den Genres Classic Rock, Punk Rock und Folk Music erwarten. Unter den Songs wird sich auch eine Interpretation der DEAD KENNEDYS-Nummer 'Holiday In Cambodia' befinden. Die Veröffentlichung von "Formative Oddities" werde für 2018 ins Auge gefasst.

Quelle: Blabbermouth Redakteur: Martin Loga