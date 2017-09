Gemeint ist die Zeit von 1979 bis 1988, der großen, alten Zeit der Briten, der am 17. November mit einem Box-Set gedacht werden wird, das aus zwei CDs oder vier Vinyl-Scheiben bestehen wird. Folgende Songs werden neben einem umfangreichen Booklet mit Liner-Notes von Frontmann Biff Byford enthalten sein:

Stallions Of The Highway

Big Teaser

Backs To The Wall

Militia Guard

Wheels Of Steel

747 (Strangers In The Night)

Suzie Hold On

Motorcycle Man (live)

Strong Arm Of The Law

Heavy Metal Thunder

20,000ft (live)

Dallas 1PM

And The Bands Played On

Never Surrender

Denim And Leather

Fire In the Sky (live)

Princess Of The Night

Power And The Glory

This Town Rocks

The Eagle Has Landed

Midas Touch

Sailing To America

Crusader

Devil Rides Out

Back On The Streets

Rockin' Again

Rock n' Roll Gypsy

Broken Heroes

Waiting For The Night

Rock The Nations

Northern Lady

Battle Cry

Ride Like The Wind

Red Alert

Das Set kann man bei der Band selbst über pledgemusic.com vorbestellen

Quelle: pledgemusic.com Redakteur: Frank Jaeger Tags: saxon decade of the eagle