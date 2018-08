Das aktuelle Album der Briten erfährt eine besondere Behandlung in Form einer Touredition mit zwei Live-Bonustracks, die in Frankfurt und Los Angeles auf dem ersten Teil der Tournee zum Album "Thunderbolt" aufgenommen wurden und die Trackliste wie folgt ergänzen:

1. Olympus Rising

2. Thunderbolt

3. The Secret of Flight

4. Nosferatu (The Vampire’s Waltz)

5. They Played Rock and Roll

6. Predator

7. Sons of Odin

8. Sniper

9. A Wizard’s Tale

10. Speed Merchants

11. Roadie’s Song

12. Nosferatu (Raw Version)

13. Thunderbolt – Live in Frankfurt 02.03.18

14. Nosferatu (The Vampire’s Waltz) – Live in Los Angeles 22.04.18

"Touredition" beinhaltet natürlich, dass SAXON auch auf Gastspielreise kommt. Hier sind die aktuellen Livedaten:

Sat 28th July – Germany, Thalmässing, Brauereigutshof Pyras - Pyraser Classic Rock Night 2018

Fri 21st Sept – Germany, Munich –Theaterfabrik

Sat 22nd Sept – Germany, Oberhausen - Turbinenhalle

Sun 23rd Sept – Germany, Leipzig - Haus Auensee

Tue 25th Sept – Germany, Hamburg - Grosse Freheit

Mon 1st Oct Germany, Berlin - Huxley's

Tue 2nd Oct – Switzerland, Pratteln - Z7

Thur 4th Oct – Germany, Stuttgart - LKA Longhorn

Sat 8th December – Germany, Geiselwind - Christmas Bash Festival

Ich finde, das sollten wir gebührend honorieren und uns einfach mal 'The SEcret Of Flight' ansehen und -hören: Youtube.