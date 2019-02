SCARCROW: Infos zum Debütalbum

Die süddeutsche Hardrock/Metalkombo SCARCROW veröffentlicht am 06.04.2019 ihr Debütalbum mit dem Titel "Beyond The Black Rainbow". Bereits jetzt enthüllt die Band das Albumcover. Am Tag der Veröffentlichung des Albums startet auch die Tour von SCARCROW.

06. April - Delta Tau Chi – The Animal House, Donaueschingen / D (ALBUM RELEASE SHOW)

11. April - Alte Mälzerei, Regensburg / D

12. April - Local , Wien / A

13. April - Rocktogon, Budapest / H

15. April - M13, Brünn / CZ

16. April - Club Jizák, Prag / CZ

18. April - Rockclub Nordbayern e.V., Selb / D

27. April - s´ Bokle, Radolfzell / D

04. Mai - RedBox, Nürnberg / D

11. Mai - Schlosskeller, Emmendingen / D

17. Mai - Blaues Haus, Singen / D

25. Mai - JUZ, Tiengen / D