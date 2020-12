SCARDUST: Israelischer Progressive-Metal im Video

Nachdem die israelische Progressive-Metal-Formation SCARDUST am 30.10.2020 via M-Theory Audio ihr neues Album "Strangers" veröffentlicht hat, präsentiert die fünfköpfige Band nun ein Video zu dem Titel 'Break The Ice'.

SCARDUST, die als führende israelische Prog-Metal-Band gilt, war in der Vergangenheit auf Festivals bereits in Großbritannien (Ramblin' Man Fair), China (Midi) und Slowenien (Metaldays) zu hören und hat an der Seite von Genre-Größen wie THERION, EPICA und SYMPHONY X gespielt.