SCEPTOR: Mannheimer Power Metal ist wieder aktiv

Die 2009 gegründete Band aus Mannheim löste sich aber im Jahr 2014 wieder auf. 2019 rauften sich die gestandenden Musiker wieder zusammen. Zu finden sind und waren sie ausserdem in Bands wie ABANDONED, ATTACKER, BASTARD NATION und HAMMER KING.

Die Single "Introducing ... Sceptor" im Jahr 2010 erschien über High Roller Records mit der Originalstimme der Stimme des US-Sängers Bob Mitchell.

Das erste Album von SCEPTOR dann ohne Mitchell am Mikrophon hieß "Take Command!" und wurde 2012 über 7 Hard Records veröffentlicht und mit guten Kritiken bedacht. Nach vielen Shows und einigen Besetzungswechseln löste sich die Band trotzdem auf. SCEPTOR ruhte bis Dezember 2019, sind nun verjüngt und werkelt an ihrem Comeback-Album - wieder mit Bob Mitchell!

Die jetzigen Mitglieder von SCEPTOR sind: Bob Mitchell - Gesang, Torsten Lang - Gitarren, Timo Nolden - Gitarre, K. Keller - Bass und Holger Ziegler am Schlagzeug.