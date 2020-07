SCEPTOR unterzeichnet bei PURE STEEL RECORDS

Die von 2009 bis 2014 aktive Band SCEPTOR gibt es wieder und zog sogleich einen weltweiten Deal bei PURE STEEL RECORDS an Land. Im Dezember 2019 wurde die Band von Torsten Lang aus ihrer Totenstarre wiedererweckt und ist ist nun mit hochkarätiger Besetzung bereit für neue Taten. SCEPTOR sind Bob Mitchell (THE HOUNDS OF HASSELVANDER, ATTACKER) am Gesang, Torsten Lang (ex-RITUAL STEEL, ex-TITAN STEELE) und Timo Nolden (BASTARD NATION) an den Gitarren, Holger Ziegler (ABANDONED, ROXXCALIBUR) am Schlagzeug und K.K. Basement (ex-HAMMER KING, ex-PALACE) am Bass. Wir sind gespannt und freuen uns auf die ersten, neuen Töne vom kommenden Album "Rise To The Light".

