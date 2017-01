SCHANDMAUL: Tour verschoben!

Für die Bayern geht das Jahr 2016 holperig zu Ende. Am 14.12. verstarb Andreas Kestenus, laut Band ein "langjähriger Freund und Begleiter durch alle Lebenslagen", und nun muss Sänger Thomas pausieren, da neben einem Meniskus auch seine Stimme in Mitleidenschaft gezogen wurde. So entschloss sich SCHANDMAUL, die "Leuchtfeuer Tour" auf den Herbst zu verschieben, sodass Thomas seine Stimme kurieren kann und die Band für die Festivalsaison wieder am Start sein kann. Hier die neuen Termine:

Freitag, 27.10.17 Saarbrücken Garage

Samstag, 28.10.17 Bielefeld Ringlokschuppen

Sonntag, 29.10.17 Nürnberg Löwensaal

Montag, 30.10.17 Stuttgart Theaterhaus

Freitag, 03.11.17 Magdeburg Theater

Samstag, 04.11.17 Rastatt Badnerhalle

Sonntag, 05.11.17 Ulm, Roxy

Dienstag, 7.11.17 Kassel 130bpm

Mittwoch, 08.11.17 Köln E-Werk

Samstag, 11.11.17 Kaiserslautern Kammgarn

Sonntag, 12.11.17 Frankfurt Batschkapp

Mittwoch, 15.11.17 Graz Orpheum

Donnerstag,16.11.17 Wien Arena

Samstag, 18.11.17 Rostock Mau Club

Freitag, 01.12.17 Dresden Schlachthof

Samstag, 02.12.17 Erfurt Stadtgarten

Freitag, 08.12.17 Memmingen Kaminwerk

Sonntag, 10.12.17 München Zenith