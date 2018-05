SCHUBERT IN ROCK: die zweite Scheibe steht in den Startlöchern!

Nach der einmaligen wie einzigartigen Live-Umsetzung des ersten Teils im Winter 2013, steht demnächst mit "Vol. 2 – Commander Of Pain" das zweite Album des von NO BROS-Gitarrist Klaus Schubert ins Leben gerufenen Projekts SCHUBERT IN ROCK in den Läden. Zwar ist der exakte Veröffentlichungstermin noch nicht fixiert worden, im Juni sollte es aber so weit sein. Für diejenigen, die es bis zur regulären Veröffentlichung nicht erwarten können, ist ab Ende Mai eine "Vorab-Limited-Edition" beim NO BROS-Fanclub erhältlich.

Wie bereits auf dem ersten Teil hat es der Recke aus dem "heiligen Land" Tirol erneut geschafft eine gewaltige Gästeliste zusammenzustellen und hat zudem gemeinsam mit seinen NO BROS-Kollegen die Musik zu diesem knack-frischen, klassischen Hard Rock-Album eingespielt.

Hier schon mal die Setlist (inklusive der jeweiligen Sänger bzw. Gäste):

01. Empathy (Jeff Scott Soto)

02. Burning Heart (Marc Storace)

03. Little Boy (Walt Stuefer; NO BROS)

04. Too Late (Dan McCafferty)

05. Under The Lights (Doogie White; Don Airey)

06. World With No Tomorrow (Carl Sentance; Jennifer Batten)

07. Forgive Me When I Fall ( Jeff Scott Soto; Don Airey; Ewald Pfleger (OPUS))

08. Ride The Bullet (Walt Stuefer)

09. On The Line (Michael Vescera)

10. Its Our World (Dan McCafferty; Jennifer Batten)

11. Dance Of The Black Tattoo (Andy Marberger; NO BROS)

12. Commander Of Pain (Marc Storace; Don Airey)

13. My Names Is Judas (Doogie White)