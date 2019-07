SCIMITAR: Vorgeschmack vom neuen Album

Eine spezielle Kombination aus Death, Black und Folk Metal spielt die Band SCIMITAR aus Kanada. Für den 23. August kündigt sie ihren neuen Langspieler "Shadows Of Man" an, zu dem sie schon mal die Daten sowie auf YouTube einen Textclip zu 'Knights Collapse' veröffentlicht hat.



Trackliste:

1. State Of Nature

2. Knights Collapse

3. Flayed On The Birch Rack

4. Wandering At The Moon

5. To Cultivate With Spears

6. Shadows Of Man I: Imperium

7. Shadows Of Man II: Cataclysm

8. Where Ancient Spectres Lie

9. Mysterium, Tremendum Et Fascinans





