SCORPIONS: Best of-Balladen Album mit neuen Liedern

Das Scheibchen wird "Born To Touch Your Feelings – Best Of Rock Ballads" heißen und die größten Balladen der SCORPIONS vereinen. Okay, ja, das lässt mich auch ziemlich kalt, man hat ja schließlich alle (relevanten) Alben, aber dass das Ding auch drei neue Studiotracks enthält. ist ein fieser Schachzug. Am 24. November wird das Album in den Läden stehen und, zugegeben, was Balladen betrifft ist die Auswahl sehr treffend. Meine SCORPS-Lieblingsballade 'When The Smoke Is Going Down' ist auch drauf, da wurde also schon mal viel richtig gemacht. Hier ist die gesamte Trackliste:

01. Born To Touch Your Feelings (“MTV Unplugged” Studio Edit)

02. Still Loving You (“Comeblack” Version)

03. Wind Of Change (“Comeblack” Version)

04. Always Somewhere (2015 Remaster)

05. Send Me An Angel (New Acoustic Version 2017)

06. Holiday (2015 Remaster)

07. Eye Of The Storm (Radio Edit)

08. When The Smoke Is Going Down (2015 Remaster)

09. Lonely Nights

10. Gypsy Life

11. House Of Cards (Single Edit)

12. The Best Is Yet To Come

13. When You Came Into My Life (“MTV Unplugged” Studio Edit)

14. Lady Starlight (2015 Remaster)

15. Follow Your Heart (New Full-Band Version 2017)

16. Melrose Avenue (New Song)

17. Always Be With You (New Song)

Das Album wird es als CD oder Doppel-Vinyl geben. Hm. Wer genug SCORPIONS-Fan ist, um sich das Vinyl zu kaufen, hat doch sicher alle Alben zuh... aber lassen wir das. Vielleicht irre ich mich ja in der Zielgruppe, das Label weiß bestimmt, wozu man eine solche Vinyl-Ausgabe braucht. Die Verkaufszahlen werden sicher nicht schlecht sein. Hat ja auch ein cooles Cover von Ellen von Unwerth. Einen kleinen Trailer gibt es übrigens auch: Youtube.

Viel Erfolg, liebe Leinestädter.