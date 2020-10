SDI hat ihre Stücke neu eingespielt

Die Osnabrücker Speed Metaller, deren zweites Album "Sign Of The Wicked" 1988 erschien, hat über MDD Records dessen Material remastern und am 30.10.2020 neu erscheinen lassen. Erhältlich ist das Ganze hier.

Durch die parallel erschienene Videoreihe, die die Stücke begleiten, können sich Nostalgiker entweder freudig erinnern oder Neuhörer einnehmen lassen.