SEAR BLISS - die BM-Atmosphäriker aus Ungarn sind zurück

Die avantgardistische Black-Metal-Band SEAR BLISS ist zurück und wird im Juli 2018 pünktlich zum 25. Jubliäum über Hammerheart Records ihr neuntes Album veröffentlichen. Seit dem 2012 erschienenen Vorgänger "Eternal Recurrence" ist einige Zeit ins Land gezogen, und die Fans der Ungarn sind sicherlich sehr gespannt auf die Entwicklungen, die sich seither ergeben haben. Nun, glaubt man dem vorab veröffentlichten Videoclip zu 'Shroud', so wird das neue Album, das auf den schönen Namen "Letters From The Edge" hört, sich nochmal ein Stückchen weiter von den schwarzmetallischen Wurzeln in Richtung leicht alternativ angehauchter, atmosphärischer Klänge entwickeln und dabei viel mit Dynamik arbeiten, dabei aber auch einige unverzichtbare Trademarks des SEAR BLISS-Oeuvres erhalten, wie etwa die eindrucksvollen Blechbläser-Einsätze, die knurrenden Vocals und natürlich auch den einen oder anderen rasenden schwarzmetallischen Ausbruch.

Doch gönnt euch erst einmal die erste Hörprobe 'Shroud', um euch einen eigenen Eindruck zu verschaffen:

