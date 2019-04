Das deutsche Synthpop-Duo SEA OF SIN wird am 03.05.2019 das neue Album "Unbroken" veröffentlichen. Es ist das zweite Album nach dem Comeback der Band in vergangenen Jahr. Neben einem Album-Teaser wurde bereits im März der Song 'Contamination' veröffentlicht.

