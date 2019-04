SECRET RULE mit neuem Album auf Tour

Nachdem im Januar das Album "The 7 Endless" veröffentlicht wurde, sind die Melodic-Metaller aus Italien jetzt mit einem neuen Video zum Track 'Birth' am Start. Außerdem wird das noch junge Album ab Ende dieses Monats auf einer Tour promotet; gleich viermal lässt sich die Truppe um Frontfrau Angela Di Vincenzo zum Auftakt in Deutschland blicken und hören.

26.04. - DE - Mörlenbach / Live Music Hall

27.04. - DE - Leipzig / Hellraiser

28.04. - DE - Hamburg / Bambi Galore

29.04. - DE - Oberhausen / Kulttempel

30.04. - NL - Breda / Sound Dog

01.05. - FR - Paris / Le Klub

02.05. - BE - Bree / Ragnarok Live Club

03.05. - BE - Ichtegem / B52 music club

04.05. - FR - Pagney-Derriere / Chez Paulette

30.05. - SE - Stockholm / Pub Anchor

08.06. - ES - Alameda / 9° Camorock

14.08. - UK - Bilston / The Robin 2

15.08. - UK - Newcastle / Trillians

16.08. - UK - Manchester / Satans Hollow

17.08. - UK - Swansea / Hangar18

18.08. - UK - London / Nambucca