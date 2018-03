SECTORIAL: Ukrainer arbeiten an neuem Material

Das ukrainische Black/ Death Metal - Kollektiv ist gerade in ein Kiewer Studio gezogen, um das neue und damit dritte Album aufzunehmen. Der Nachfolger zum 2015er "We Are The Titan's Rising Ashes" wird demnach Ende 2018 erscheinen. Für das Album zeichnet das Netzwerk noizr.com verantwortlich, das auch für das preisgekrönte Video zu 'Tree Eater' Pate stand.

(Foto mit freundlicher Genehmigung von Asher Media)