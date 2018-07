SEND REQUST: Vertragsdeal mit SharpTone Records für das neue Album

Die aus Pennsylvania stammende Pop-Punk-Band SEND REQUEST hat mit SharpTone Records einen Vertrag geschlossen. Über dieses Label wir das neue Album "Perspectives" am 24.08.2018 erscheinen.



Zum Song 'Dr. Dare Rides Again' gibt es ein neues Video. Dort spielt übrigens WWE Superstar und Hall Of Famer Jeff Jarrett mit.

Quelle: Gordeon Music Redakteur: Swen Reuter Tags: send request sharptone records perspectives dr dare rides again jeff jarrett