SENSE OF FEAR: Album und Video

Die griechische Heavy Metal-Brigade mit Thrash-Einflüssen SENSE OF FEAR wird nach ihrer 2013er selbst produzierten EP endlich das Debütalbum veröffentlichen. Am 20. April wird Rockshots Records das "As The Ages Passing By" betitelte Werk in die Regale hieven. Hier ist schon einmal 'Molten Core': Youtube.

Vorbestellungen sind bereits über Rockshot Records möglich.