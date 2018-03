SENSE OF FEAR: Griechische Power Thrasher debütieren

Das griechische Quintett hat sich einer Variante des Metal verschrieben, in der klassischer Heavy Metal mit Thrash und Speed-Elementen versetzt wird. Das erste Video zum Stück 'Molten Core' verdeutlicht das ganz gut. Zudem wird das Debüt "As The Ages Passing By…" am 20.04.2018 über Rockshot Records erscheinen.

