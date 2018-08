Die griechische Metalgruppe SENSE OF FEAR hat einen Videoclip zu 'Black Hole' online gestellt. Das Stück ist auf dem Studioalbum "As The Ages Passing by…". Den Clip kann man sich beim Newnoisemagazine anschauen.

Quelle: https://ashermediarelations.com Redakteur: Stefan Kayser Tags: sense of fear black hole video clip