SEPTAGON zeigt erste Single vom neuen Album

"We Only Die Once" nennt sich das neue Album der Speed/Thrasher SEPTAGON. Es erscheint am 26.März 2021 bei Massacre Records. Heute veröffentlicht die Band die erste digitale Single 'Demon Divine' mitsamt Video.

SEPTAGON - "We Only Die Once"



Tracklist



1. Demon Divine

2. The Rant

3. How To Kill The Boogeyman

4. We Only Die Once

5. Vendetta

6. Head Held High

7. Gardens Of Madness

8. Decision Day

9. Strange Times

10. Ekke Nekkepenn

Quelle: Massacre Records Redakteur: Frank Wilkens Tags: septagon thrash metal speed metal