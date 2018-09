SEPTICFLESH in Zukunft bei Nuclear Blast

Die Griechen haben kürzlich einen Vertrag bei den Donzdorfern unterschrieben und werden ihren symphonischen Black Metal in Zukunft unter dem grünen Banner Nuclear Blasts verbreiten. Die Band sagt dazu: "Wir fühlen uns geehrt, einen Vertrag bei einem der weltweit führenden Plattenlabels, Nuclear Blast Records, unterschrieben zu haben. SEPTICFLESH waren schon immer eine Band, die hart für ihren Erfolg gearbeitet hat; die in die Zukunft geschaut hat, aber dabei traditionelle Elemente beibehielt und ihrer Musik etwas zugleich Modernes und Düsteres verlieh. Wir haben einfach jemanden gebraucht, der das versteht und deshalb sind wir sehr glücklich, bei Nuclear Blast ein "neues Zuhause" gefunden zu haben. Unser aktuelles Album "Codex Omega" wird momentan immer bekannter auf der ganzen Welt. Wir werden unsere Tour fortsetzen, um das Album weiter zu promoten und uns auf das vorbereiten, was noch vor uns liegt!"

Das erste Album dieser Kooperation ist für 2019 geplant.