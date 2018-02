Die brasilianische Metal-Legende SEPULTURA hat ihre "Machine Messiah Tour 2018" vergangenen Samstag mit einer ausverkauften Show im "Conne Island" in Leipzig überaus erfolgreich gestartet. Die Band präsentiert auf dieser Tour einen Mix aus aktuellen Abrissbirnen und diversen Klassikern ihrer erfolgreichen Karriere.

Das Vorprogramm bestreiten die deutschen Tech-Deather von OBSCURA, die US-amerikanischen Derb-Metaller GOATWHORE sowie das Deathcore-Kommando FIT FOR AN AUTOPSY aus New Jersey.

Hier die Daten der laufenden "Machine Messiah-Tour 2018":

27.02. Rom - Orion Club

28.02. Mailand - Magazzini Generali

01.03. Graz – Explosiv (ausverkauft!)

02.03. Bratislava - Majestic Music Club

03.03. Warschau - Proxima

04.03. Danzig - B90

06.03. Berlin - Columbia Theater

07.03. Hamburg - Docks

08.03. Saarbrücken - Garage

09.03. Stuttgart - LKA Longhorn

10.03. München - Backstage

11.03. Utrecht - Tivoli Ronda

13.03. Bristol - SWX

14.03. Glasgow - SWG3

15.03. Dublin - The Tivoli

16.03. Pwllhelli - Hammerfest

17.03. Sheffield - Foundry

18.03. London - Koko

20.03. Paris - Élysée Montmartre

21.03. Bochum - Zeche

22.03. Nürnberg - Hirsch

23.03. Salzburg - Rockhouse

24.03. Solothurn - Kulturfabrik Kofmehl

Bevor die Band für einige Sommer-Festivals wieder nach Europa kommen wird (wir halten Euch auf dem Laufenden!), steht zunächst ein Heimspiel in Brasilien, im Mai dann ein Abstecher mit den Labelmates DEATH ANGEL nach Neuseeland und Australien sowie ein Japan-Gig auf dem Programm.