SEPULTURA: Tour für 2021 angekündigt

Die Brasilianer SEPULTURA beehren die europäischen Fans im November / Dezember 2021 mit einer Tour. Begleitet werden sie hierbei von SACRED REICH und CROWBAR.



Derrick Green kommentiert: "Dieses Jahr war für uns alle eine Herausforderung und die Vorfreude auf die Tournee ist groß. Wir freuen uns schon wahnsinnig darauf, mit euch bald wieder zu rocken!"



Andreas Kisser fügt hinzu: "Wir können es gar nicht erwarten, mit unserem neuen Album 'Quadra' zurück auf die Bühne zu gehen und dazu ein paar alte Melodien aus unserer Karriere auszupacken! In Europa spiele ich am liebsten und wir vermissen euch alle sehr. Wir sehen uns bald, SepulNation, passt auf euch auf!"



Und auch Phil Rind von SACRED REICH ist voller Vofreude: "Wir freuen uns riesig, diese Termine mit unseren Freunden von SEPULTURA und CROWBAR bekanntgeben zu dürfen. Das hier wird ein riesiger Spaß werden! Wir können es gar nicht erwarten, euch zu sehen."



Hier die Termine:



04.11. DK Copenhagen – Amager Bio

05.11. DE Berlin – Festsaal

06.11. DE Leipzig – Hellraiser

07.11. DE Hamburg – Markthalle

09.11. PL Wroclaw - A2

10.11. AT Vienna – Arena

12.11. CZ Zlin - Hala Datart

13.11. DE Munich – Backstage

14.11. CH Lausanne – Les Docks

16.11. ES Barcelona – Razzmatazz

17.11. ES Madrid – La Riviera

18.11. PT Porto – Hard Club

19.11. ES Pamplona – Totem

20.11. FR Toulouse – Le Bikini

21.11. FR Paris – La Machine Du Moulin Rouge

24.11. IR Dublin – Academy

28.11. BE Antwerp – Trix

30.11. LU Esch/Alzette – Rockhal

01.12. DE Wiesbaden – Schlachthof

02.12. DE Stuttgart – LKA Longhorn

03.12. CH Pratteln – Z-7

04.12. DE Cologne – Essigfabrik

05.12. NL Haarlem - Patronaa

Tickets sind ab Mittwoch, dem 16. Dezember, hier erhältlich: http://www.sepultura.com.br