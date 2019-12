SEPULTURA lässt reinlauschen

'Last Time' wird auf dem kommenden Konzetalbum "Quadra" stehen und ist als zweite Hörprobe ausgekoppelt worden: Youtube.

Andreas Kisser über "Last Time": "'Last Time' ist ein Titel, von dem sich viele Menschen angesprochen werden fühlen und der all jene betrifft, die mit der Überwindung einer Sucht kämpfen. In den Zeiten, in denen wir leben, ist das ein Kampf, den wir alle führen müssen."

"Quadra" wird am 7. Februar 2020 erscheinen und kann im Nuclear Blast Shop bereits vorbestellt werden.

