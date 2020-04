SEPULTURA macht Sepulquarta

Die brasilianische Band hat sich auch etwas ausgedacht für die Quarantäne-Zeit. Ich muss sagen, so langsam kommt echt Leben in die Sache, die Bands machen nicht nur das Beste aus der Situation, sondern bieten ihren Fans wirklich etwas. So auch SEPULTURA. So wird die Band von nun an wöchentlich jeden Mittwoch um 21:00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit eine Session abhalten mit Fragerunde und neuen Live-Songs.

Dazu Andreas Kisser: "SepulQuarta ist aus der Notwendigkeit heraus geboren, uns selbst in einer neuen und anderen Art und Weise als bisher auszudrücken, da wir es alle mit einer neuen Situation zu tun haben. Diese Idee wurde dabei vom Konzept unseres letzten Albums 'Quadra' beeinflusst, welches sich mit Geometrie, Numerologie und Nummern veschäftigt. Das Event findet am Mittwoch, dem vierten Tag der Woche statt."

Aha, Mittwoch ist der vierte Tag der Woche. Okay, ist ja auch egal, jedenfalls mittwochs immer auf sepultura.com. Vorher sollte man sich aber die neue Scheibe holen und die Band unterstützen. Zumal man die Originalversionen kennen sollte, bevor man die Live-Versionen bekommt. Zur Einstimmung gibt es hier nochmal 'Isolation': Youtube.