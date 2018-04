SETTLE YOUR SCORES: Neues Video

Seit Freitag steht "Better Luck Tomorrow" in den Regalen, jetzt erinnert SETTLE YOUR SCORES mit einem neuen Video zu dem Lied 'Zero Hour' an das Album: Youtube.

Christian Fisher (Gesang) kommentiert: "'Zero Hour' war einer der ersten Songs, den Ricky für das neue Album geschrieben hat, weshalb er auch am ähnlichsten nach unserem Debüt klingt. Meiner Meinung nach fasst er ziemlich gut all' das zusammen, was »Better Luck Tomorrow« ausmacht: Sich immer nur den Fehlern der Vergangenheit zu widmen wird nichts ändern, raus zu gehen und seine Träume zu erfüllen jedoch schon! Wenn man sich zu sehr auf Negativität und Vergangenes konzentriert, schadet man sich nur selbst. Dieser Song handelt davon, das eigene Potenzial zu erkennen und sein Glück zu verfolgen! Für das Video haben wir mit Enlighten Studios aus LA zusammengearbeitet und es ist wirklich toll geworden. Die Aufnahmen waren sehr anstrengend und kosteten uns eine Menge Energie, aber es hat großen Spaß gemacht!"

Das Album kann weiterhin bei Sharptone Records bestellt werden.