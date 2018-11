SEVEN SISTERS fürs METAL ASSAULT 2019 bestätigt!

Die UK Newcomern SEVEN SISTERS sind die neuste Bestätigun für das METAL ASSAULT 2019. Mit ihrem Zweitwerk "The Cauldron And The Cross" lieferten sie dieses Jahr wundervolles Futter für jeden NwoBHM Anhänger. Dem Review von Kollege Raphael Päbst ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Den Auftritt in der Posthalle Würzburg sollte man unter keinen Umständen verpassen.







Tickets gibts bei:



