In Kingston/ NewYork ist dieser Vierer beheimatet, der sich seit 2015 in dieser Formation bewegt. Im noch jungen Jahre 2020 soll das neue dann dritte Album namens "The Shadow Of A Witch" erscheinen. Hier ein Appetitmacher.

Quelle: All Noir Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: shadow witch neues album doom 2020 argonauta records