SHAKRA: Neues Album

Vor nicht einmal zwei Jahren ist "High Noon" erschienen, das mir ausgezeichnet gefallen hat. Nun folgt, weiterhin mit Mark Fox am Mikrophon, "Snakes And Ladders" am 10. November über AFM Records. Als Appetithäppchen kann man sich den Titelsong schon einmal anhören, der einen eingängigen Refrain hat und sicher schönes Live-Futter für die Schweizer Rocker darstellt: Youtube.

