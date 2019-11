SHARK ISLAND: Neues Album exakt 40 Jahre nach der Band-Gründung veröffentlicht!

SHARK ISLAND? Genau! Von jenen Recken rund um den später bei CONTRABAND aktiven und für die gesamte L.A.-Szene einflussreichen Frontmann Richard Black ist hier die Rede, die in den 80er Jahren in so ziemlich jedem Laden am Sunset Strip ihre Duftmarke hinterlassen hat und das nicht bloß mit ihren Haarsprays, sondern in erster Linie durch fulminante Shows und exquisite, dem damaligen Zeitgeist entsprechende Tracks in der Schnittmenge aus Hard Rock und Melodic (Hair) Metal.

Die Band hat sich zwar bekanntermaßen schon vor knapp 15 Jahren wieder zusammengetan, doch erst gestern, am 11.11. 2019 - auf den Tag genau 40 Jahre nach der ursprünglichen Band-Gründung - ein neues Album.

Dieses wird den Titel "Bloodline" tragen und folgenden Songs enthalten:

1. Make A Move

2. Fire In The House

3. Policy Of Truth

4. Aktion Is

5. 7 Tears

6. Crazy Eights

7. Rocks On The Rocks

8. Butterfly

9. When She Cries

10. Law Of The Order

11. On And On

Ein Vorgeschmack darauf ist bereits online und sollte Freunde von entsprechend einschlägig orientierten Sounds auf Anhieb ansprechen: