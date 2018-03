SHINEDOWN: Attacke auf den Teufel

Die Amis von SHINEDOWN haben ihr sechstes Studioalbum "Attention Attention" für den 04. Mai 2018 angekündigt. Als Vorgeschmack wurde ein erstes Video zu 'Devil' veröffentlicht. Eine Nummer, die kein so vordergründiger Ohrwurm wie 'Bully' oder 'Cut The Cord' ist, dafür aber mit jedem Durchgang sich mehr ins Hirn brennt. Aber seht und hört selbst:





Die Tracklist von "Attack Attack" liest sich wie folgt:



01. The Entrance

02. Devil

03. Black Soul

04. Attention Attention

05. Kill Your Conscience

06. Pyro

07. Monsters

08. Darkside

09. Creatures

10. Evolve

11. Get Up

12. Special

13. The Human Radio

14. Brillant



Live kann man Brent Smith & Anhang bei diesen Festivals begutachten:



02.06. Rock am Ring - Nürburgring

03.06. Rock im Park - Nürnberg

07.06. Greenfield Festival - Interlaken, Schweiz

14.06. Nova Rock - Nickelsdorf, Österreich

