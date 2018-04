SHINEDOWN: Humanes Radio in Wort & Bild

Am 04. Mai erscheint das neue SHINEDOWN-Album "Attention Attention". Nun wurde nach 'Devil' das zweite Video zum Album veröffentlicht. 'Human Radio' zeigt vor allem in Bridge & Refrain die Stärken, die Fans von SHINEDOWN erwarten dürften. Und der Choreinsatz ist ganz großes Kino. Aber seht selbst:







Live kann man Brent Smith & Anhang bei diesen Festivals begutachten:



02.06. Rock am Ring - Nürburgring

03.06. Rock im Park - Nürnberg

07.06. Greenfield Festival - Interlaken, Schweiz

14.06. Nova Rock - Nickelsdorf, Österreich

