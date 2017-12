SHINING: Video zu 'Svart Ostoppbar Eld' von

Das zehnte Studioalbum der Schweden wird am 5. Januar erscheinen. Dazu gibt es jetzt einen Videostream als Einstimmung: Youtube.

Das Album wird folgende Lieder enthalten:

1. Svart Ostoppbar Eld (7:11)

2. Gyllene Portarnas Bro (6:39)

3. Jag Är Din Fiende (7:05)

4. Han Som Lurar Inom (8:03)

5. Tolvtusenfyrtioett (2:53)

6. Mot Aokigahara (9:33)

und von Season Of Mist in diesen Versionen erhältlich sein:

- Digibox with extras and 2 bonus tracks

- Digipak CD

- Gatefold Double-LP in various colours with 2 bonus tracks

- Cassette

Echt jetzt, Cassette? Ist klar...