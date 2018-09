SHINING lässt das Tier los!

Die verrückten Norwegen geben uns keine Ruhe und werden am 19. Oktober "Animal" loslassen. Die Mischung aus Jazz und Extreme Metal ist ziemlich einzigartig und dürfte auch auf dem sechsten Album ihren Black Jazz genauso abgefahren zelebrieren wie bisher. Hier sind die Songtitel:

01. Take Me

02. Animal

03. My Church

04. Fight Song

05. When The Lights Go Out

06. Smash It Up!

07. When I´m Gone

08. Everything Dies

09. End

10. Hole In The Sky