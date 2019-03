SHIVER und

Am 15. März wird das Album "Adeline" erscheinen, dass die Band 2017 i Eigenregie veröffentlicht hat. Jetzt hat sich Wormholedeath des Werkes der Italiener angenommen und bringt es am 15. März offiziell erneut auf den Markt. Das Album wird diese Lieder enthalten:

1. Awaiting

2. Adeline

3. Rejected

4. Wounds

5. How Deep Is Your Heart, How Dirt Is Your Soul

6. Light Minutes

7. High

8. Pray

9. Miron-Aku

10. Electronoose

11. Light Minutes live @ Manchester Academy***

Das letztgenannte gibt es bereits als Video und macht Lust auf mehr: Youtube.