Der Sänger und Gitarrst der US-Band SHOOTING STAR ist an Komplikationen einer West-Nil-Fieber Infektion bereits am 2. März 2018 gestorben. SHOOTING STAR war in den Achtzigern mit mehreren Alben vor allem in den USA sehr erfolgreich.

