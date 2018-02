SICKING HIGH ROCK OPEN AIR: Billing steht

Das Festival in Weselberg (in der Nähe von Kaiserslautern) geht in diesem Jahr am 23. Juni in seine dritte Runde und hat ein attraktives Billing zu bieten:

THE UNITY

GLORYFUL

TARCHON FIST

HAMMER KING

20000FT

ROCK MEETS BRASS

Das Gelände des Musikvereins in Weselberg wird Zeuge dieser Heavy Metal-Party, die für 666 Headbanger ausgelegt ist. Tickets kosten nur 20 Euro inklusive Gebühren im Vorverkauf, von denen jeweils ein Euro an eine Kinderhilfsorganisation gespendet werden wird. Also, mal ehrlich: 20 Euro für ein Festival mit sechs Bands, darunter mit TARCHON FIST und THE UNITY mit zwei ex-GAMMA RAY-Musikern auch durchaus bekannte Kapellen, organisiert von einem Verein aus Liebe zur Musik, mit kostenfreiem Campingplatz in der Nähe? Da muss man ja wohl nicht lange überlegen und besorgt sich mal rasch das Ticket über die Festivalwebseite.