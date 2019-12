SIGNUM REGIS covert ANGRA

Die slowakische Power Metal Kapelle hat das Stück 'Stand Away' der brasilianischen Band ANGRA gecovert, auch und vor allem in Gedenken an den Sänger Andre Matos, der im Juni 2019 in Folge eines Herzinfarktes verstorben ist.

Foto: (c) Rechte bei SIGNUM REGIS, mit freundlicher Genehmigung von Against PR