SIRENIA: Neues Album

Die norwegisch-französische Symphonic-Metal-Band SIRENIA wird am 21.02.2021 via Napalm Records ein neues Album veröffentlichen. "Riddles, Ruins & Revelations" heißt das Werk und ist das zehnte Studioalbum der Band.



Mit 'Addiction No.1' wurde auch schon der erste Song veröffentlicht. Das Album kann im Label-Shop bereits vorbestellt werden.



Die Tracklist liest sich so:

1. Addiction No. 1

2. Towards An Early Grave

3. Into Infinity

4. Passing Seasons

5. We Come To Ruins

6. Downwards Spiral

7. Beneath The Midnight Sun

8. The Timeless Waning

9. December Snow

10. This Curse Of Mine

11. Voyage Voyage

