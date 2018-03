SIRENIA: Neues Album über Crowdfunding

Noch in diesem Jahr soll es ein neues Studio-Album der norwegischen Symphonic Metaller geben. Zu diesem Zweck gibt es einen Shop auf pledgemusic.com, in dem man Selbiges bereits als Download, CD und Vinyl bestellen kann. Fans der Band können auch noch weitere Goodies erwerben. Der Vorteil: Bis auch eine Gebühr gehen die gesamten Erlöse an die Band.

