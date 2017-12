SIREN - Die Rückkehr der Florida-Prog-Metaller

Die Prog-Metaller SIREN aus Tampa in Florida, die in der zweiten Hälfte der Achtziger mit ihren beiden Alben "No Place Like Home" (1986) und "Financial Suicide" (1988) viele Freunde im Lager der Underground-US-Prog-Freunde gewinnen konnten, sind seit einiger Zeit wieder am Start und erfreuen ihre hungrige Fangemeinde nun mit einer neuen Veröffentlichung, der ersten seit 30 Jahren.



Zu Anfang des kommenden Jahres soll ein Mehrfach-CD- bzw. Mehrfach-Vinyl-Set mit dem Titel "Up From the Depths: Early Anthology & More" erscheinen, das im CD-Format über Stormspell Records im Februar 2018 bzw. im LP-Format über Underground Power Records im April 2018 erscheinen soll. Auch eine digitale Version soll ab Februar 2018 verfügbar sein.



Das Musikgebinde wird Dutzende von Songs enthalten, darunter auch vier nagelneue Aufnahmen, sowie ein dickes Booklet mit ausführlicher Bandgeschichte, Archivphotos und vielem mehr.



Einen ersten Vorgeschmack auf das kommende Album bietet euch das folgende Video:







Weitere Informationen zur Band, die sich derweil bereits im Proberaum befindet, um für den Auftritt beim ausverkauften "Keep It True XXI" im April 2018 vorbereitet zu sein:



https://www.facebook.com/SirenBandUS

