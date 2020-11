SIX DEGREES: Debütalbum und Video

Die italienische Groove-Metal-Formation SIX DEGREES veröffentlicht heute, am 27.11.2020 ihr Deütalbum "No One Is Innocent". Zeitgleich wird ein Lyric Video zu dem Song 'Imperfect' präsentiert.

Das Album enthält eine Cover-Version des Songs 'The Power Of Love' von Huey Lewis and the News aus dem Original Soundtrack der "Zurück-in-die-Zukunft"-Trilogie.