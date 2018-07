SIX FEET UNDER: Die Death Metal Resterampe

Unter dem Namen "Unburied" wird die US-Band eine Zusammenstellung von Überbleibseln der Sessions zu "Undead", "Unborn" und "Torment" veröffentlichen, die es allerdings ausschließlich digital zu erwerben geben wird. Als Qualitätsprobe gibt es zu dem Track 'Gore Hungry Maniac' ein höchst unappetitliches Video: Youtube.

Wen das noch nicht abgeschreckt hat - mich schon, obwohl man ja traditionell by SIX FEET UNDER eh nichts versteht - kann das Ganze bei Metal Blade bestellen. Enthalten sein werden folgende Lieder:

Violent Blood Eruption

Midnight in Hell

Gore Hungry Maniac

Re-Animated

Intent to Kill

The Perverse

Possessed

As the Dying Scream

Skin