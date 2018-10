SIX FOOT SIX: Debüt-Album und Video

SIX FOOT SIX ist die Band von Sänger und Gitarrist Kristoffer Göbel, der bereits für FACONER und DESTINY gesungen hat. Für dieses Album hat er mit Niklas Stålvind (WOLF), Magnus Winterwild (AXENSTAR) and David Åkesson (QUANTICE) einige illustre Gäste hinuzugezogen. Einen Eindruck des Resultats kann man im Video zu 'Virus Inside' bekommen: Youtube.

Das selbstbetitelte Debüt wird am 16. November erscheinen.