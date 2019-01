SKULL FIST veröffentlicht mit 'Don't Cross Me' einen neuen Video-Clip ihres aktuellen Albums "Way Of The Road". Ich bin dazu schon sehr auf die Meinung unseres Rock'n Roll Predigers Jhonny gespannt. Youtube.

Quelle: Facebook Skull Fist Redakteur: Mahoni Ledl Tags: skull fist way of the road dont cross me