SKYCLAD und WOLFHEART begleiten ENSIFERUM

Jetzt müssen die Folk-Briten schon als Opener für ENSIFERUM herhalten. Okay, seit dem Weggang von Martin Walkyier sind sie nicht mehr ganz so stark, aber ich empfinde das trotzdem noch als die falsche Reihenfolge. Was soll's, die Finnen haben einen Lauf und offensichtlich ein größeres Publikum, auch wenn sie erst begonnen haben, als die beste Zeit SKYCLADs bereits vorbei war. Jedenfalls dürfte das Package aus den drei Bands ENSIFERUM, SKYCLAD und WOLFHEART den Folk-Metaller ohne Schunkel-Allergie erfreuen, weswegen er sich jetzt mal ganz genau folgende Tourdates ansieht:

26.09.2017 (DE) BOCHUM Zeche

27.09.2017 (DE) LANGEN Stadthalle

28.09.2017 (NL) ARNHEM Luxor Live

29.09.2017 (DE) BERLIN SO36

30.09.2017 (DE) OSNABRÜCK Hyde Park