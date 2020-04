SLAVES TO FASHION erklärt uns die Metal-Geschichte

Ein einzigartiges Projekt hat sich die norwegische Band vorgenommen: Sie will auf ihrem kommenden Album die Geschichte des Heavy Metal erzählen und dazu zu verschiedenen Stilen Lieder vereinigen zu "The History of Heavy Metal". Ambitioniert, aber die drei Lieder, die man schon hören kann, versprechen viel. Hören wir doch mal rein, zuerst in '1970': Youtube.

Ja, klar, die Einflüsse sind klar. Auch bei 'Sex, Drugs, Rock 'n' Roll' kann man schnell die Inspiration erkennen: Youtube.

Das neueste Video heißt 'The Priest of Maidenhead': Youtube.

Hey, saubere Sache! Schön, dass SLAVES TO FASHION wieder da ist!