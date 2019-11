SLEEPING IN TRAFFIC: 'Exoplanets' zum Dritten

'Exoplanets' dürfte wohl die beste Nummer der zeitgleich veröffentlichten EPs "That Which Saves Us" und "That Which Destroys Us" der Prog Metal-Formation SLEEPING IN TRAFFIC aus Kanada sein. Ein Drum-Playthrough des Stücks ist nun die dritte Fassung, die man sich bei YouTube zu Gemüte führen kann.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: sleeping in traffic exoplanets that which saves us that which destroys us drum-playthrough